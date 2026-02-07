Форвард «Нефтехимика» Точилкин стал победителем конкурса «Круг на скорость» в Матче звёзд

Нападающий «Нефтехимика» и команды KHL U23 Stars Герман Точилкин стал победителем конкурса Матча звёзд — 2026 «Круг на скорость».

Точилкин показал результат в 13,733 секунды и обошёл Даниэля Спронга (KHL World Stars, «Автомобилист»), Даниила Пыленкова (KHL RUS Stars, московское «Динамо») и Романа Горбунова (KHL Ural Stars, «Автомобилист»).

Фото: КХЛ

Напомним, после мастер-шоу состоится второй полуфинал, где сразятся KHL Ural Stars и сборная лучших российских игроков KHL RUS Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день состоятся заключительная часть мастер-шоу, игра за третье место и финал звёздного мини-турнира.