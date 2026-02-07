Форвард «Нефтехимика» Точилкин стал победителем конкурса «Круг на скорость» в Матче звёзд
Поделиться
Нападающий «Нефтехимика» и команды KHL U23 Stars Герман Точилкин стал победителем конкурса Матча звёзд — 2026 «Круг на скорость».
Точилкин показал результат в 13,733 секунды и обошёл Даниэля Спронга (KHL World Stars, «Автомобилист»), Даниила Пыленкова (KHL RUS Stars, московское «Динамо») и Романа Горбунова (KHL Ural Stars, «Автомобилист»).
Фото: КХЛ
Напомним, после мастер-шоу состоится второй полуфинал, где сразятся KHL Ural Stars и сборная лучших российских игроков KHL RUS Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
07 февраля 2026, суббота. 15:40 МСК
KHL Ural Stars
2-й период
2 : 3
KHL RUS Stars
0:1 Окулов (Сероух, Белозёров) – 02:14 (4x4) 0:2 Шипачёв (А. Радулов) – 04:36 (4x4) 1:2 Василевский (Денежкин, Горбунов) – 06:44 (4x4) 1:3 Аланов (Аймурзин, Гутик) – 08:27 (4x4) 2:3 Блэкер (Ливо) – 10:56 (4x4)
Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день состоятся заключительная часть мастер-шоу, игра за третье место и финал звёздного мини-турнира.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 февраля 2026
-
15:46
-
15:29
-
15:07
-
15:02
-
14:52
-
14:44
-
14:25
-
14:10
-
13:48
-
13:30
-
13:13
-
12:51
-
12:35
-
12:19
-
12:00
-
11:40
-
11:34
-
11:25
-
11:03
-
10:46
-
10:24
-
10:05
-
09:42
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:44
-
08:30
-
08:18
-
08:14
-
08:00
-
04:23
- 6 февраля 2026
-
23:54
-
23:46
-
23:36