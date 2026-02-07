Нападающий минского «Динамо» Энас выиграл конкурс капитанов на Матче звёзд КХЛ — 2026

Форвард минского «Динамо» и команды KHL World Stars Сэм Энас выиграл конкурс капитанов на Матче звёзд КХЛ — 2026.

Игрок белорусского клуба набрал 13 очков за 41 секунду и обошёл Прохора Полтапова (KHL U23 Stars, ЦСКА), Александра Радулова (KHL RUS Stars, «Локомотив») и Егора Яковлева (KHL Ural Stars, «Металлург»).

Фото: КХЛ

Напомним, после мастер-шоу состоится второй полуфинал, где сразятся KHL Ural Stars и сборная лучших российских игроков KHL RUS Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день состоятся заключительная часть мастер-шоу, игра за третье место и финал звёздного мини-турнира.