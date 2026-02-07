Скидки
Нападающий минского «Динамо» Энас выиграл конкурс капитанов на Матче звёзд КХЛ — 2026

Комментарии

Форвард минского «Динамо» и команды KHL World Stars Сэм Энас выиграл конкурс капитанов на Матче звёзд КХЛ — 2026.

Игрок белорусского клуба набрал 13 очков за 41 секунду и обошёл Прохора Полтапова (KHL U23 Stars, ЦСКА), Александра Радулова (KHL RUS Stars, «Локомотив») и Егора Яковлева (KHL Ural Stars, «Металлург»).

Фото: КХЛ

Напомним, после мастер-шоу состоится второй полуфинал, где сразятся KHL Ural Stars и сборная лучших российских игроков KHL RUS Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
07 февраля 2026, суббота. 15:40 МСК
KHL Ural Stars
2-й период
2 : 3
KHL RUS Stars
0:1 Окулов (Сероух, Белозёров) – 02:14 (4x4)     0:2 Шипачёв (А. Радулов) – 04:36 (4x4)     1:2 Василевский (Денежкин, Горбунов) – 06:44 (4x4)     1:3 Аланов (Аймурзин, Гутик) – 08:27 (4x4)     2:3 Блэкер (Ливо) – 10:56 (4x4)    

Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день состоятся заключительная часть мастер-шоу, игра за третье место и финал звёздного мини-турнира.

