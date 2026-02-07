Алексей Василевский из «Салавата» победил в конкурсе «Эффектный буллит» на Матче звёзд КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» и команды KHL Ural Stars Алексей Василевский стал победителем конкурса «Эффектный буллит» на Матче звёзд КХЛ.

Игрок обороны получил 22% в голосовании болельщиков. Егор Сурин из «Локомотива» занял второе место с 16% голосов. Матвей Короткий из СКА — третий с 11% голосов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, после мастер-шоу состоится второй полуфинал, где сразятся KHL Ural Stars и сборная лучших российских игроков KHL RUS Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день состоятся заключительная часть мастер-шоу, игра за третье место и финал звёздного мини-турнира.