Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Артемию стоило сменить обстановку». Черкас — об адаптации Панарина в «Лос-Анджелесе»

«Артемию стоило сменить обстановку». Черкас — об адаптации Панарина в «Лос-Анджелесе»
Комментарии

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о переходе российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

«Я думаю, что проблем у Панарина с адаптацией в «Кингз» не будет. Человек, который половину карьеры играет в НХЛ, плюс в новом клубе играют россияне. У Панарина есть мастерство, есть опыт. Проблем у него не будет. Артемию тоже стоило сменить обстановку и по-новому показать, на что он способен», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, россиянин был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года.

Материалы по теме
Панарин приступит к тренировкам с «Лос-Анджелесом» после завершения олимпийского перерыва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android