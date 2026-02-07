«Артемию стоило сменить обстановку». Черкас — об адаптации Панарина в «Лос-Анджелесе»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о переходе российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

«Я думаю, что проблем у Панарина с адаптацией в «Кингз» не будет. Человек, который половину карьеры играет в НХЛ, плюс в новом клубе играют россияне. У Панарина есть мастерство, есть опыт. Проблем у него не будет. Артемию тоже стоило сменить обстановку и по-новому показать, на что он способен», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, россиянин был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года.