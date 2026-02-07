Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Юрзинов ответил на вопрос, нужно ли показывать Олимпиаду по российскому ТВ

Владимир Юрзинов ответил на вопрос, нужно ли показывать Олимпиаду по российскому ТВ
Комментарии

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший ответил на вопрос, необходимо ли показывать Олимпиаду по российскому телевидению в связи с минимальным количеством участников из РФ.

— Сейчас много спорят, нужно ли показывать Олимпиаду по российскому ТВ…
— Мне этот спор малоинтересен. Лучше давайте обсудим, почему на наших главных каналах так мало места для хоккея КХЛ и МХЛ, студенческих лиг. Во времена хоккея СССР на телевидении функционировало две-три кнопки – и наша игра была на всех постоянным даже не гостем, а участником — и часто даже героем. Сегодня мы вспоминаем о нашем хоккее на общенациональном ТВ России только раз в год – в декабре во время Кубка Первого канала. Мало. Вот о чём давайте спорить! — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
24/7
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android