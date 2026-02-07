Владимир Юрзинов ответил на вопрос, нужно ли показывать Олимпиаду по российскому ТВ

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший ответил на вопрос, необходимо ли показывать Олимпиаду по российскому телевидению в связи с минимальным количеством участников из РФ.

— Сейчас много спорят, нужно ли показывать Олимпиаду по российскому ТВ…

— Мне этот спор малоинтересен. Лучше давайте обсудим, почему на наших главных каналах так мало места для хоккея КХЛ и МХЛ, студенческих лиг. Во времена хоккея СССР на телевидении функционировало две-три кнопки – и наша игра была на всех постоянным даже не гостем, а участником — и часто даже героем. Сегодня мы вспоминаем о нашем хоккее на общенациональном ТВ России только раз в год – в декабре во время Кубка Первого канала. Мало. Вот о чём давайте спорить! — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.