Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Команда KHL RUS Stars уверенно обыграла KHL Ural Stars и вышла в финал Матча звёзд

Команда KHL RUS Stars уверенно обыграла KHL Ural Stars и вышла в финал Матча звёзд
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, в Екатеринбурге завершился второй полуфинальный матч звёздного мини-турнира, в котором сыграли команды KHL Ural Stars и KHL RUS Stars. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержала команда KHL RUS Stars со счётом 6:3.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
07 февраля 2026, суббота. 15:40 МСК
KHL Ural Stars
Окончен
3 : 6
KHL RUS Stars
0:1 Окулов (Сероух, Белозёров) – 02:14 (4x4)     0:2 Шипачёв (А. Радулов) – 04:36 (4x4)     1:2 Василевский (Денежкин, Горбунов) – 06:44 (4x4)     1:3 Аланов (Аймурзин, Гутик) – 08:27 (4x4)     2:3 Блэкер (Ливо) – 10:56 (4x4)     3:3 Силантьев (Канцеров, Ткачёв) – 13:46 (4x4)     3:4 Белозёров (Хайруллин) – 15:45 (4x4)     3:5 Белозёров – 18:59 (4x4)     3:6 Окулов – 19:17 (en)    

В составе KHL Ural Stars шайбы на свой счёт записали Алексей Василевский, Джесси Блэкер и Дмитрий Силантьев. У KHL RUS Stars голы забили Константин Окулов (дважды), Вадим Шипачёв, Егор Аланов и Андрей Белозёров (дважды).

Таким образом, команда KHL RUS Stars вышла в финал мини-турнира Матча звёзд, где встретится с командой KHL U23 Stars.

Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день состоятся заключительная часть мастер-шоу, игра за третье место и финал звёздного мини-турнира.

Материалы по теме
Команда KHL U23 Stars победила KHL World Stars и вышла в финал мини-турнира Матча звёзд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android