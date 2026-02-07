Команда KHL RUS Stars уверенно обыграла KHL Ural Stars и вышла в финал Матча звёзд

Сегодня, 7 февраля, в Екатеринбурге завершился второй полуфинальный матч звёздного мини-турнира, в котором сыграли команды KHL Ural Stars и KHL RUS Stars. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержала команда KHL RUS Stars со счётом 6:3.
В составе KHL Ural Stars шайбы на свой счёт записали Алексей Василевский, Джесси Блэкер и Дмитрий Силантьев. У KHL RUS Stars голы забили Константин Окулов (дважды), Вадим Шипачёв, Егор Аланов и Андрей Белозёров (дважды).
Таким образом, команда KHL RUS Stars вышла в финал мини-турнира Матча звёзд, где встретится с командой KHL U23 Stars.
Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день состоятся заключительная часть мастер-шоу, игра за третье место и финал звёздного мини-турнира.
- 7 февраля 2026
