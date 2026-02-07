Скидки
Лучший бомбардир КХЛ Энас оценил новый формат Матча звёзд

Лучший бомбардир КХЛ Энас оценил новый формат Матча звёзд
Форвард минского «Динамо» и команды KHL World Stars Сэм Энас поделился своими впечатлениями от Матча звёзд и оценил новый формат турнира.

– Какие впечатления от Матча звёзд?
– Тут очень весело. Отличное событие, лига устроила замечательное шоу. Самое интересное для меня – возможность познакомиться поближе с ребятами, против которых часто играешь в сезоне. Это самая лучшая часть.

– Как вам новый формат?
– Здорово! Отличный способ для легионеров узнать друг друга получше. Мне нравится, – сказал Энас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день состоятся заключительная часть мастер-шоу, игра за третье место и финал звёздного мини-турнира.

