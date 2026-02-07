Скидки
«Представил, что пасую Пинчуку». Энас — о победе в конкурсе капитанов на Матче звёзд КХЛ

«Представил, что пасую Пинчуку». Энас — о победе в конкурсе капитанов на Матче звёзд КХЛ
Комментарии

Форвард минского «Динамо» и команды KHL World Stars Сэм Энас высказался о победе в конкурсе капитанов на Матче звёзд КХЛ.

– Быть капитаном команды на таком мероприятии – ответственность?
– Это точно большая честь. В этой команде есть много отличных игроков и лидеров. Тот факт, что из всех этих хоккеистов лига выбрала меня, очень много для меня значит.

– Как настраивались на конкурс капитанов?
– Старался сыграть там так хорошо, как могу. Представил, что пасую Пинчуку, и это сработало (улыбается).

– Заку Фукале тут веселее всех, кажется.
– Он может веселиться в любом месте! Аэропорт, каток, ресторан – он везде и всегда в хорошем настроении. Здорово быть с ним в одной команде, – сказал Энас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

