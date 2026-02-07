Скидки
Канадский форвард «Шанхая» Вагнер: сборная России была бы одним из фаворитов Олимпиады

Канадский нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер высказался о предстоящем хоккейном турнире на Олимпийских играх 2026 года.

«Постараюсь посмотреть Олимпийские игры, но у нас есть своя подготовка. Буду смотреть, когда выпадет свободное время. На Олимпиаде очень много хороших и сильных команд: Канада, США, Швеция, Чехия. Всё будет очень непредсказуемо, поэтому ожидаю веселье. У Канады сильная команда, безусловно, это один из главных претендентов на победу.

Жаль, что сборной России нет, потому что у россиян был бы очень хороший состав. Это был бы один из фаворитов соревнований. Надеюсь, Россия примет участие в следующей Олимпиаде», – приводит слова Вагнера Metaratings.

Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля. Сборная России по хоккею не примет в них участие.

