Шефер — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии ESPN, Демидов — в тройке лидеров

ESPN опросил ряд членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которые назвали главных кандидатов на получение «Колдер Трофи» – награды лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Лидером голосования стал защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер, а финалистами – российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и вратарь Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»).

В нынешнем сезоне 18-летний Шефер набрал 39 (16+23) очков при показателе полезности «+9» в 58 матчах. 20-летний Демидов провёл 57 встреч, в которых заработал 46 (12+34) очков. 23-летний Валльстедт сыграл 23 матча, в которых одержал 14 побед при коэффициенте надёжности 2,72 и 91,4% отражённых бросков.