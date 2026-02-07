«Сын бы не простил поражения». Шарипзянов — о победе сборной RUS Stars в ½ Матча звёзд КХЛ

Защитник «Авангарда» и KHL RUS Stars Дамир Шарипзянов прокомментировал победу своей команды над KHL Ural Stars (6:3) в полуфинале Матча звёзд КХЛ.

— Непривычно было, что не ты капитан? (Капитаном сборной RUS Stars был Александр Радулов. — Прим. «Чемпионата»)

— Да! Я даже руку поехал по привычке пожимать после игры.

— Какая установка была на матч?

— Только победа! У меня «-2» сегодня, к сожалению, но там на пересменке попался. И ещё один бросок был хороший, жаль не попал.

— Играл против Разина, против Владимира Ткачёва… Принципиальный матч?

— Да просто хотелось выиграть. В прошлом году выиграли, и сын бы мне не простил, если бы сейчас проиграли, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.