«Сын бы не простил поражения». Шарипзянов — о победе сборной RUS Stars в ½ Матча звёзд КХЛ
Защитник «Авангарда» и KHL RUS Stars Дамир Шарипзянов прокомментировал победу своей команды над KHL Ural Stars (6:3) в полуфинале Матча звёзд КХЛ.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
07 февраля 2026, суббота. 15:40 МСК
KHL Ural Stars
Окончен
3 : 6
KHL RUS Stars
0:1 Окулов (Сероух, Белозёров) – 02:14 (4x4) 0:2 Шипачёв (А. Радулов) – 04:36 (4x4) 1:2 Василевский (Денежкин, Горбунов) – 06:44 (4x4) 1:3 Аланов (Аймурзин, Гутик) – 08:27 (4x4) 2:3 Блэкер (Ливо) – 10:56 (4x4) 3:3 Силантьев (Канцеров, Ткачёв) – 13:46 (4x4) 3:4 Белозёров (Хайруллин) – 15:45 (4x4) 3:5 Белозёров – 18:59 (4x4) 3:6 Окулов – 19:17 (en)
— Непривычно было, что не ты капитан? (Капитаном сборной RUS Stars был Александр Радулов. — Прим. «Чемпионата»)
— Да! Я даже руку поехал по привычке пожимать после игры.
— Какая установка была на матч?
— Только победа! У меня «-2» сегодня, к сожалению, но там на пересменке попался. И ещё один бросок был хороший, жаль не попал.
— Играл против Разина, против Владимира Ткачёва… Принципиальный матч?
— Да просто хотелось выиграть. В прошлом году выиграли, и сын бы мне не простил, если бы сейчас проиграли, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
