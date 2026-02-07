Скидки
Шарипзянов: говорил о Матче звёзд в Омске с руководством. Я бы рад, но не в ущерб клубу

Шарипзянов: говорил о Матче звёзд в Омске с руководством. Я бы рад, но не в ущерб клубу
Комментарии

Защитник «Авангарда» и KHL RUS Stars Дамир Шарипзянов выразил желание провести Матч звёзд КХЛ в Омске.

— Вообще как время проводишь здесь, в Екатеринбурге?
— Да шикарно, сегодня день рождения у жены, сейчас вот пойдём в ресторан, родители приехали, сестра с племянником. Так что всё супер — классный город, классная атмосфера, классная арена.

— В Омске нужен Матч звёзд?
— Да, хотелось бы. Но я уже разговаривал на эту тему с Германом Чистяковым (генеральный директор «Авангарда». — Прим. «Чемпионата»), с людьми, которые за это ответственны, у них там есть свой интерес. Я бы, конечно, был рад, но это не должно быть в ущерб клубу, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день состоятся заключительная часть мастер-шоу, игра за третье место и финал звёздного мини-турнира.

