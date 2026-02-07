«Дети — это хорошо, но хочется видеть мастерство ребят». Шарипзянов — о конкурсе буллитов

Защитник «Авангарда» и KHL RUS Stars Дамир Шарипзянов заявил, что ему нравится принимать участие в Матчах звёзд КХЛ.

— У тебя уже третий Матч звёзд. Не приедается?

— Да мне в кайф это всё! Все эти подарки, майки остаются на память.

— Окулов сделал дубль, Потуральски сделал дубль сегодня. Завтра с тебя дубль?

— У меня «-2» — тоже дубль. Постараюсь завтра с позитивной стороны отличиться.

— В чём был суть вашего буллита, где ты Окулову очки надел специальные?

— Они снимали на видео. Но вообще, я бы хотел, чтобы это был именно конкурс скиллов хоккейных. Дети — это хорошо, шоу — хорошо, но, может, тогда придумать отдельный конкурс, где ребята именно мастерство будут показывать? Потому что у нас много реальных мастеров. Я бы хотел посмотреть, как люди с шайбой управляются, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.