«Потуральски был немного в шоке». Шарипзянов — о поездке на поезде до Екатеринбурга

Защитник «Авангарда» и KHL RUS Stars Дамир Шарипзянов рассказал о поездке на поезде из Омска до Екатеринбурга на Матч звёзд КХЛ.

— До Екатеринбурга из Омска на поезде добирались. Наверное, отвык уже?

— Да нет, я прошлым летом ездил с семьёй. Да классно было! Самое интересное, что Потуральски показал, как это. Он немного в шоке был. Но вроде понравилось ему, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день состоятся заключительная часть мастер-шоу, игра за третье место и финал звёздного мини-турнира.