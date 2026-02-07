«Теперь у моего сына 100-процентная реализация буллитов!» Уил — о дебютном Матче звёзд КХЛ

Нападающий московского «Динамо» и KHL World Stars Джордан Уил поделился эмоциями от дебютного Матча звёзд КХЛ.

– Каково впервые попасть на Матч звёзд?

– Здорово, тут очень весело! Счастлив, что могу испытать этот опыт вместе с сыном. Он вышел на лёд и забил буллит. Мы сохранили видео, потому что это определённо то, что я посмотрю сам и покажу ему не один раз. Уверен, ему тоже понравится, когда он станет постарше и поймёт, что здесь происходило.

– Насколько неожиданно было получить вызов?

– Это произошло буквально в последний момент, за день до отправления. Произошло, что произошло. Макс [Комтуа] заболел, кто-то должен был его заменить. Рад быть здесь и проживать этот момент с сыном.

– Формат, когда вы играете в одной команде с другими легионерами, вам должен особенно нравиться.

– Да, это весело. Обычно мы разбросаны по всей лиге, хотя в моей команде есть и другие легионеры, и русские ребята, которые говорят по-английски. Но здорово быть в раздевалке, где практически все игроки североамериканцы. У нас был подобный опыт на Кубке Первого канала год назад. Здорово так собраться, послушать истории других игроков.

– Исполнить буллит с сыном было единственной идеей или подготовили бы что-нибудь другое, если бы было больше времени?

– Когда узнал, что буду исполнять буллит, сразу решил, что сделаю это вместе с сыном. Он забил, у него теперь 100-процентная реализация буллитов! Это было очень круто, рад, что получилось это осуществить, – сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.