«Меньше кипела лавка. Может, этого не хватило». Капитан «Авангарда» — о матче без Ги Буше

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, как ощущалась игра без главного тренера команды Ги Буше. На последнем матче перед паузой с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) специалист отсутствовал, так как временно уехал в Канаду по семейным обстоятельствам.

— Прошлый матч «Авангард» играл без Ги Буше. Насколько это отличалось?

— Да, отличалось. Чуть меньше кипела лавка, может, нам этого и не хватило в третьем периоде.

— С Ги не позволили бы «Автомобилисту» сравнять в концовке?

— Этого уже не узнаем. Но в следующий игре он вернётся, так что всё будет как обычно, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.