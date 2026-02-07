Скидки
«Меньше кипела лавка. Может, этого не хватило». Капитан «Авангарда» — о матче без Ги Буше

Комментарии

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, как ощущалась игра без главного тренера команды Ги Буше. На последнем матче перед паузой с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) специалист отсутствовал, так как временно уехал в Канаду по семейным обстоятельствам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Горбунов (Блэкер) – 11:04 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский, Блажиевский) – 21:25 (5x5)     2:1 Потуральски – 38:11 (5x5)     2:2 Шаров (Мэйсек, Блэкер) – 58:08 (6x5)     2:3 Горбунов (Мэйсек, Галкин) – 61:27 (3x3)    

— Прошлый матч «Авангард» играл без Ги Буше. Насколько это отличалось?
— Да, отличалось. Чуть меньше кипела лавка, может, нам этого и не хватило в третьем периоде.

— С Ги не позволили бы «Автомобилисту» сравнять в концовке?
— Этого уже не узнаем. Но в следующий игре он вернётся, так что всё будет как обычно, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

