Инсайдер НХЛ заявил, что «Лос-Анджелес» хотел заполучить Трочека из «Рейнджерс»

Комментарии

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал об интересе «Лос-Анджелес Кингз» к нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсенту Трочеку. Контракт 32-летнего форварда с кэпхитом $ 5,625 млн действует до завершения сезона-2028/2029.

«Мы знаем, что «Кингз» искали центрального нападающего ещё до того, как выменяли Панарина. И тут ничего не изменилось. Они по-прежнему будут пытаться найти центра. Я слышал, что они пытались заполучить Винсента Трочека в рамках сделки по Панарину.

Судя по тому, что я слышал о Трочеке, он не полностью контролирует ситуацию с возможным обменом. Но в целом он предпочитает остаться на Востоке», – приводит слова Фридмана Sportskeeda.

В текущем сезоне в соглашении американского хоккеиста действует ограничение на обмен – стоп-лист из 12 команд. В нынешнем сезоне Трочек набрал 36 (12+24) очков в 43 матчах при показателе полезности «-16».

