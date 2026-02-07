Скидки
Нападающий «Бостона» Павел Заха не примет участие в Олимпиаде из-за травмы

Нападающий «Бостон Брюинз» и сборной Чехии Павел Заха пропустит Олимпийские игры 2026 года в Милане из-за травмы верхней части тела. Его заменит Филип Хлапик, выступающий за пражскую «Славию».

«Мы поддерживали связь с Павлом с самого начала, чтобы точно знать, как у него дела. Изначально ситуация развивалась позитивно, поэтому мы считали, что он сможет принять участие в турнире.

Однако со временем его состояние ухудшилось, и в пятницу вечером генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини позвонил мне и сказал, по словам их медицинской команды, Павел не сможет провести ни одной игры на турнире. Они не отпустят его на Олимпиаду», — приводит слова генменеджера национальной команды Иржи Шлегра Hokej.cz.

Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.

