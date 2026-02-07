Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спронг: не знаю, как описать произошедшее в ЦСКА. Думаю, у нас просто не сложилось

Спронг: не знаю, как описать произошедшее в ЦСКА. Думаю, у нас просто не сложилось
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг заявил, что не считает своё выступление за ЦСКА неудачным, а также отметил, что при расставании с армейцами стороны договорились о взаимоуважении.

«Что касается моего первого сезона здесь, считаю его хорошим. Моя статистика говорит сама за себя. Не знаю, как описать произошедшее в ЦСКА. Думаю, у нас просто не сложилось. Если они будут вести себя достойно по отношению ко мне, я буду так относиться к ним. Надеюсь, из этого не будут раздувать большую проблему.

Не могу сказать, что стало ключевым моментом в моём расставании с ЦСКА. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями. Мы пообщались, сейчас двигаемся дальше. Болельщики ЦСКА были великолепны, меня очень тепло приняли в России. Произошедшее — часть хоккея. Что есть, то есть. С нетерпением жду момента, когда сыграю с ЦСКА», — приводит слова Спронга «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Официально
«Автомобилист» отреагировал на дисквалификацию Спронга за неприличный жест
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android