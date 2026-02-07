Райнхарт — о работе с Кросби в сборной: впечатляет, какую атмосферу он создаёт

Нападающий «Флориды Пантерз» и сборной Канады Сэм Райнхарт перед стартом хоккейного турнира Олимпиады — 2026 рассказал о лидерских качествах капитана национальной команды Сидни Кросби.

«Меня действительно впечатляет, как он заставляет тебя чувствовать себя настолько комфортно, какую атмосферу создаёт, насколько он простой человек вне льда», — приводит слова Райнхарта сайт МОК.

38-летний Кросби примет участие в своих третьих Олимпийских играх, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014).

Олимпиада 2026 года проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.