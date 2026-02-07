Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Райнхарт — о работе с Кросби в сборной: впечатляет, какую атмосферу он создаёт

Райнхарт — о работе с Кросби в сборной: впечатляет, какую атмосферу он создаёт
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» и сборной Канады Сэм Райнхарт перед стартом хоккейного турнира Олимпиады — 2026 рассказал о лидерских качествах капитана национальной команды Сидни Кросби.

«Меня действительно впечатляет, как он заставляет тебя чувствовать себя настолько комфортно, какую атмосферу создаёт, насколько он простой человек вне льда», — приводит слова Райнхарта сайт МОК.

38-летний Кросби примет участие в своих третьих Олимпийских играх, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014).

Олимпиада 2026 года проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.

Материалы по теме
Вместо Кросби на ОИ в Турин поехал «грязный» Тодд Бертуцци. Это стоило Канаде золота?
Вместо Кросби на ОИ в Турин поехал «грязный» Тодд Бертуцци. Это стоило Канаде золота?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android