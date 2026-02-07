Скидки
Игорь Ларионов составил олимпийскую сборную России

Авторитетное издание The Athletic обратилось к главному тренеру СКА Игорю Ларионову с вопросом «как бы могла выглядеть сборная России на Олимпийских играх 2026 года?» Специалист включил в состав олимпийской сборной только хоккеистов НХЛ.

Полный список российской команды на олимпийский хоккейный турнир по версии Ларионова выглядит так:

Нападающие: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз»), Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Владислав Наместников («Виннипег Джетс»), Иван Демидов («Монреаль Канадиенс»), Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), Фёдор Свечков («Нэшвилл Предаторз»), Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»).

Защитники: Михаил Сергачёв («Юта Маммот»), Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»), Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс»), Артём Зуб («Оттава Сенаторз»), Никита Задоров («Бостон Брюинз»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе Шаркс»).

Вратари: Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестёркин («Рейнджерс»).

Запасные: Андрей Свечников («Каролина»), Илья Михеев («Чикаго Блэкхоукс»), Иван Проворов («Коламбус»), Илья Любушкин («Даллас Старз»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года.

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии начнутся матчи мужского турнира по хоккею. Он продлится до 22 февраля. Впервые за последние 12 лет на Олимпиаде сыграют представители Национальной хоккейной лиги.

