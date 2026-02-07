Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Локомотива» Сурин: в финале Кубка Гагарина хочется дать ответочку «Металлургу»

Форвард «Локомотива» Сурин: в финале Кубка Гагарина хочется дать ответочку «Металлургу»
Комментарии

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин заявил, что хочет сыграть в финале Кубка Гагарина — 2026 с магнитогорским «Металлургом».

«Хорошие команды есть и на Западе, и на Востоке. Всё решит весна. Я бы с радостью встретился с «Металлургом» в финале Кубка Гагарина. Надеюсь, доберёмся с ними вместе до этой решающей схватки. Хочется не то что наказать их, а, так скажем, проявить солидарность, дать ответочку», – приводит слова Сурина Legalbet.

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 75 очками после 54 матчей, а «Металлург» занимает первое место на Востоке, заработав 84 очка в 51 игре.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Материалы по теме
Сурин: мышиная история из «Локомотива» — четыре месяца мне кто-то резал ленту на клюшке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android