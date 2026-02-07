Форвард «Локомотива» Сурин: в финале Кубка Гагарина хочется дать ответочку «Металлургу»

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин заявил, что хочет сыграть в финале Кубка Гагарина — 2026 с магнитогорским «Металлургом».

«Хорошие команды есть и на Западе, и на Востоке. Всё решит весна. Я бы с радостью встретился с «Металлургом» в финале Кубка Гагарина. Надеюсь, доберёмся с ними вместе до этой решающей схватки. Хочется не то что наказать их, а, так скажем, проявить солидарность, дать ответочку», – приводит слова Сурина Legalbet.

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 75 очками после 54 матчей, а «Металлург» занимает первое место на Востоке, заработав 84 очка в 51 игре.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.