Черкас назвал клубы КХЛ, которые могли бы подписать Артемия Панарина

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас рассказал, в какие клубы Континентальной хоккейной лиги мог бы перейти Артемий Панарин. Ранее российский форвард был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

«И «Авангард», и «Ак Барс» спокойно могли бы пригласить. Думаю, и ЦСКА со СКА могли бы пригласить. У нас определённо есть ряд клубов, которые могут потянуть контракт Панарина в КХЛ», – приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, россиянин был обменян из «Рейнджерс» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года.