«Такое не для меня». Фукале — о драках Бобровского и Василевского

Голкипер минского «Динамо» Зак Фукале поделился мнением о драках вратарей. Ранее голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подрался с Алексом Недельковичем в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (1:4), а позднее вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вступил в драку с Джереми Свейменом в игре с «Бостон Брюинз» (6:5 Б)

– Ваш второй Матч звёзд КХЛ, видно, что вы умеете давать шоу. Как ощущения на этот раз?

– Мы развлекаемся, весь сезон ты выкладываешься на полную, сражаешься с этими же ребятами, а тут вы в одной команде. Здорово иметь такое время, когда можно немного расслабиться, повеселиться, пообщаться с хорошими людьми, встретить множество новых.

– Вы видели недавние драки российских голкиперов в НХЛ? Не думали ради шоу вызвать кого-нибудь из коллег по амплуа на битву?

– Такое не для меня (смеётся). Понятно, что для зрителей это увлекательно. Посмотрим, может, в завтрашнем матче попробую. Но если говорить об обычной игре, не думаю, что стал бы ввязываться во что-то подобное. Даже не думал никогда в эту сторону, честно говоря. Это не для меня, – приводит слова Фукале Sport24.