Форвард сборной Канады Джарвис: рад знакомству с Кросби, потому что он потрясающий человек

23-летний нападающий «Каролины Харрикейнз» и сборной Канады Сет Джарвис назвал капитана национальной команды Сидни Кросби потрясающим человеком.

«Говорят: «Лучше никогда не встречаться со своими кумирами». Но я так рад, что познакомился с ним, потому что он потрясающий человек», — приводит слова Джарвиса официальный сайт МОК.

Напомним, Джарвис заменил форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейдена Пойнта в составе олимпийской сборной Канады. О причинах исключения Пойнта из заявки «кленовых листьев» на зимнюю Олимпиаду-2026 не сообщается.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года.