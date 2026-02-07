Ларионов: не вижу в КХЛ игроков, близких по уровню к тем, кто сейчас выступает в НХЛ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что не видит в КХЛ игроков, которые сопоставимы по уровню с хоккеистами из НХЛ. Ранее специалист рассказал, кого из игроков включил бы в состав сборной России на Олимпиаду-2026. Он не выбрал ни одного игрока из КХЛ.

«Я могу быть расслабленным. Мне не о чем беспокоиться, нет давления и необходимости всё объяснять. Конечно, мог бы внести некоторые изменения, но на данный момент скажу так: процентов на 85 это именно тот вариант, который я бы использовал, будь реальным главным тренером [олимпийской сборной России].

Я уже четыре года работаю в КХЛ и не вижу игроков, которые могли бы быть близки по уровню к тем, кто сейчас выступает в НХЛ. Это моё ощущение. Не переживаю по этому поводу, просто говорю, что вижу. Уровень принятия решений у игроков НХЛ просто выдающийся», – приводит слова Ларионова The Athletic.