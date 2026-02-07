Скидки
Игрок «Адмирала» Шулак: на Олимпиаде победить может кто угодно, даже Германия и Швейцария

Игрок «Адмирала» Шулак: на Олимпиаде победить может кто угодно, даже Германия и Швейцария
Чешский форвард «Адмирала» Либор Шулак заявил, что олимпийский хоккейный турнир в Италии могут выиграть даже сборные Германии или Швейцарии.

– Конечно, буду смотреть хоккейный турнир на Олимпиаде. Чехии будет сложно – соперники серьёзные, а турнир очень короткий. Но в 1998-м в Нагано у нас тоже была не самая известная команда, но именно она победила. Когда выиграли в финале у России, мне было четыре года – помню тот матч совсем немного.

– Как бы выступила Россия в Италии?
– Сложно сказать. Повторюсь, что турнир короткий и победить может кто угодно – даже Германия или Швейцария. Помимо хоккея на Олимпиаде также планирую посмотреть кёрлинг, – приводит слова Шулака Metaratings.

Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля. Сборная России по хоккею не примет в них участие.

