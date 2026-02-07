Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский игрок «Северстали»: попробовал бы проехать от Москвы до Владивостока на поезде

Канадский игрок «Северстали»: попробовал бы проехать от Москвы до Владивостока на поезде
Комментарии

Канадский защитник «Северстали» Иоаннис Калдис заявил, что хотел бы проехать по России от Москвы до Владивостока на поезде.

«Если у меня будет когда-то время, я бы отправился в путешествие по всей России. Это было бы тяжело, но летом можно выделить месяц. Я провожу в России много времени, но в сезоне ты видишь города только из окна. Всё наше путешествие – отель, арена! Нет времени останавливаться, гулять, знакомиться с историей и достопримечательностями. Конечно, проехать от Москвы до Владивостока было бы сумасшествием, но я бы попробовал однажды.

Наверное, я бы устал, но это память на всю жизнь! А это круто! Володя Грудинин мне много рассказывал про свои родные места. В России много городов, которые я не видел. Я бы съездил на Байкал. Я видел фото! Это потрясающе. Если бы у меня был выбор транспорта, я бы отправился на поезде через всю Россию. Было бы весело. Там можно поспать, а днём знакомиться с городами», – приводит слова Калдиса Legalbet.

Материалы по теме
Защитник «Северстали» Калдис: важнее показать всю нашу мощь в плей-офф, а не в регулярке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android