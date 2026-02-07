Скидки
«Сент-Луис» забрал форварда Джека Финли с драфта отказов «Тампы»

Комментарии

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объявил, что клуб забрал нападающего Джека Финли с драфта отказов, куда его выставила «Тампа-Бэй Лайтнинг».

23-летний канадский форвард в нынешнем сезоне провёл 22 матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «+2» и 21 минуте штрафа.

Финли был выбран «Тампой» во втором раунде под общим 57-м номером на драфте НХЛ 2020 года. Он сын бывшего защитника «Сент-Луиса» Джеффа Финли, выступавшего за «Блюз» с 1998 по 2004 год.

На данный момент «Сент-Луис» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции с 49 очками после 57 игр.

