Шипачёв — об Олимпиаде: у нас много спорта в стране, нужно всегда поддерживать своих

Шипачёв — об Олимпиаде: у нас много спорта в стране, нужно всегда поддерживать своих
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв заявил, что будет поддерживать россиян, допущенных на Олимпиаду-2026. На Олимпийские игры в Италии допущены 13 российских спортсменов, которые выступят на турнире в нейтральном статусе.

«Конечно, плохо, что нашей хоккейной команды нет, на Олимпиаду сейчас бы могли бы поехать много ребят, играли бы за нашу страну с удовольствием. Но пока вот так.

Буду ли следить? Я пока буду за своим хоккеем следить. Если получится, посмотрим. За россиян, конечно, буду переживать, почему нет? Одна страна, у нас много спорта в стране, так что нужно всегда поддерживать своих», — приводит слова Шипачёва ТАСС.

Российские хоккеисты по решению Международной федерации хоккея и рекомендации Международного олимпийского комитета не допущены до соревнований.

