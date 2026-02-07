Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 7 февраля 2026 года

Сегодня, 7 февраля, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 7 февраля 2026 года:

«Челмет» – СКА-ВМФ — 3:2;
«Горняк-УГМК» – «Динамо» СПб — 1:2;
ХК «Норильск» – «Южный Урал» — 1:0;
«Молот» – «Барс» — 3:0;
«Торос» – ЦСК ВВС — 2:4;
«Ижсталь» – «Нефтяник» — 1:5;
«Химик» – «Динамо-Алтай» — 4:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (74 очка в 48 матчах).

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
