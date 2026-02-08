Хоккей, Олимпиада 2026 в Милане, женщины — результаты дня на 7 февраля 2026 года

7 февраля, в Милане прошли игры женского олимпийского турнира по хоккею. В этот день состоялось четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Олимпиады по хоккею.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 7 февраля 2026 года

Германия – Япония – 5:2

Швеция – Италия – 6:1

США – Финляндия – 5:0

Швейцария – Канада – 0:4

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля. В Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно два комплекта медалей (женщины и мужчины). Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).