Тренер «Вашингтона» — о матче с «Нэшвиллом»: скажу откровенно, мы сыграли не очень хорошо

Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уилсон (Дюбуа, Чикран) – 04:15     2:0 Дюбуа (Строум, Карлсон) – 12:48 (pp)     3:0 Чикран – 28:42     3:1 Маршессо (Хаула, Вильсбю) – 37:40     3:2 Маккэррон (Смит, Вильсбю) – 41:17     4:2 Чикран (Строум, Овечкин) – 53:11 (pp)    

«Нам был крайне необходим результат в сегодняшнем матче перед олимпийской паузой по целому ряду причин. Прежде всего, нам просто нужны были эти два очка с учётом текущей ситуации. Кроме того, для нашей команды с точки зрения морали было важно уйти на перерыв с позитивными эмоциями.

Возвращение Дюбуа в состав и то, что он провёл удачный матч, тоже имело значение. Томпсон вернулся и выдал, пожалуй, один из лучших, если не лучший, матч в воротах за весь сезон. Он был великолепен с самого начала, сделал огромное количество ключевых спасений. И скажу откровенно: мы сыграли не очень хорошо. Так что без такого выступления мы бы сегодня точно не набрали два очка», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 65 очков.

