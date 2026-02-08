Скидки
Дюбуа – о первом матче за «Вашингтон» после травмы: думал, что меня может стошнить

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа высказался о своём первом матче после травмы. Форвард принял участие в матче с «Нэшвилл Предаторз» (4:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уилсон (Дюбуа, Чикран) – 04:15     2:0 Дюбуа (Строум, Карлсон) – 12:48 (pp)     3:0 Чикран – 28:42     3:1 Маршессо (Хаула, Вильсбю) – 37:40     3:2 Маккэррон (Смит, Вильсбю) – 41:17     4:2 Чикран (Строум, Овечкин) – 53:11 (pp)    

«Было несколько моментов, когда я думал, что меня может стошнить. Но в целом всё прошло довольно хорошо. Я уже много раз это говорил: медицинский штаб, тренеры по физподготовке и вообще все проделали просто фантастическую работу, помогая мне и с самого начала этого процесса ставя меня в такие условия, чтобы я мог добиться успеха. Я им безмерно благодарен. Игровую форму набрать непросто, но они сделали всё возможное, чтобы поставить меня в наилучшее положение», — приводит слова Дюбуа официальный сайт столичного клуба.

Дюбуа перенёс операцию на брюшных и приводящих мышцах. Он провёл шесть матчей в нынешнем регулярном чемпионате, два из которых – не полностью, и не набрал очков. Форвард не играл с 1 ноября 2025 года.

