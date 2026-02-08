Дюбуа – о первом матче за «Вашингтон» после травмы: думал, что меня может стошнить

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа высказался о своём первом матче после травмы. Форвард принял участие в матче с «Нэшвилл Предаторз» (4:2).
«Было несколько моментов, когда я думал, что меня может стошнить. Но в целом всё прошло довольно хорошо. Я уже много раз это говорил: медицинский штаб, тренеры по физподготовке и вообще все проделали просто фантастическую работу, помогая мне и с самого начала этого процесса ставя меня в такие условия, чтобы я мог добиться успеха. Я им безмерно благодарен. Игровую форму набрать непросто, но они сделали всё возможное, чтобы поставить меня в наилучшее положение», — приводит слова Дюбуа официальный сайт столичного клуба.
Дюбуа перенёс операцию на брюшных и приводящих мышцах. Он провёл шесть матчей в нынешнем регулярном чемпионате, два из которых – не полностью, и не набрал очков. Форвард не играл с 1 ноября 2025 года.
