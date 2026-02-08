Скидки
Лав — об Овечкине: единственный в своём роде, его значение в истории НХЛ уникально

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о своём общении с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и оценил значение форварда для истории НХЛ. Напомним, ранее Лав несколько сезонов работал в штабе «столичных».

«После того как я приехал в Россию, общался с ним немного. Я спросил, как дела у него и у «Кэпиталз», а он – как я обустроился в России. Я испытываю невероятное уважение к Алексу. Он помог мне устроиться в КХЛ. Он очень многое знает о лиге.

Овечкин – единственный в своём роде. Другого такого не существует. Всё, что он из себя представляет, – его масштаб личности, его характер, то уважение, которое испытывают к нему другие игроки, его роль капитана, его значение как игрока в истории НХЛ, – уникально.

Конечно, хочется привнести подобную атмосферу в команду, с которой работаешь. Его способность как капитана воодушевлять команду на борьбу впечатляет. Это самое настоящее лидерство. Оно дано ему природой. Он лидер по своей сути. У меня каждый день была возможность наблюдать за этим, это я запомню навсегда», – приводит слова Лава «РИА Новости Спорт».

