Вратари ездят на гольф-карах из раздевалок ко льду на Олимпиаде-2026

Хоккейные вратари на Олимпиаде-2026 перемещаются на гольф-карах от раздевалок до льда. Об этом сообщает The Score. Отмечается, что это происходит на арене «Санта-Джулия» в Милане из-за слишком большого расстояния. Полевым игрокам приходится идти пешком.

«Мне это нравится и кажется забавным. Ты почти не можешь двигаться в полной экипировке, а ехать довольно далеко. Нужны крепкие мышцы, чтобы держаться», – сказал вратарь сборной Франции Антуан Келлер.

«Мне это не мешает. Нужно беречь ноги, понимаете?» – заявил чех Лукаш Достал.

«Чувствую себя особенным. Я благодарен, что не нужно идти пешком. Это просто ужасно, особенно если нужно надевать чехлы на коньки», – сказал голкипер сборной Латвии Кристерс Гудлевскис.

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии начнутся матчи мужского турнира по хоккею. Он продлится до 22 февраля. Впервые за последние 12 лет на Олимпиаде сыграют представители Национальной хоккейной лиги.

