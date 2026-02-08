Скидки
Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — расписание дня на 8 февраля 2026 года

Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — расписание дня на 8 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, в Милане продолжится женский олимпийский турнир по хоккею. Всего состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Олимпиады по хоккею.

Расписание матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 8 февраля 2026 года (время московское):

18:40. Франция – Швеция;
23:10. Чехия – Финляндия.

Первое место в группе А занимает сборная США с шестью очками. Группу В возглавляет команда Швеции, набравшая шесть очков.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 проходит с 5 по 22 февраля. В Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно два комплекта медалей (женщины и мужчины). На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

