Матч звёзд КХЛ — 2026: во сколько начало финала, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 февраля, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» состоится второй день Матча звёзд КХЛ — 2026. Зрители увидят три конкурса мастер-шоу, а также финал и матч за третье место звёздного турнира.

В матче за третье место звёздного мини-турнира сыграют команды KHL World Stars и KHL Ural Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры, которая начнётся в 12:45 мск.

В финале на льду сразятся KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 14:45 мск.

Мастер-шоу и игру за третье место и финал Матча звёзд КХЛ — 2026 в прямом эфире покажут «Матч ТВ», а также тематические каналы KHL, KHL Prime.