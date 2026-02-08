Скидки
Матч звёзд КХЛ — 2026: во сколько начало финала, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 8 февраля, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» состоится второй день Матча звёзд КХЛ — 2026. Зрители увидят три конкурса мастер-шоу, а также финал и матч за третье место звёздного турнира.

В матче за третье место звёздного мини-турнира сыграют команды KHL World Stars и KHL Ural Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры, которая начнётся в 12:45 мск.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . За 3-е место
08 февраля 2026, воскресенье. 12:45 МСК
KHL World Stars
Не начался
KHL Ural Stars
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В финале на льду сразятся KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 14:45 мск.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . Финал
08 февраля 2026, воскресенье. 14:45 МСК
KHL RUS Stars
Не начался
KHL U23 Stars
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мастер-шоу и игру за третье место и финал Матча звёзд КХЛ — 2026 в прямом эфире покажут «Матч ТВ», а также тематические каналы KHL, KHL Prime.

