Расписание матчей ВХЛ на 8 февраля 2026 года

Сегодня, 8 февраля, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 8 февраля 2026 года (время московское):

10:00. «Омские Крылья» – «Ростов»;

15:00. «Зауралье» – «Буран»;

17:00. АКМ – «Дизель».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (74 очка в 48 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.