Расписание матчей МХЛ на 8 февраля 2026 года

Сегодня, 8 февраля, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 8 февраля 2026 года (время московское):

13:00. «Спутник» – МХК «Спартак MAX»;

13:00. «Академия СКА» – «Академия Михайлова»;

13:00. «Локо» – «Красная Армия»;

13:00. МХК «Динамо» М – «Ирбис»;

13:00. «Алмаз» – МХК «Спартак»;

13:00. МХК «Атлант» – ХК «Капитан»;

17:00. «Красная Машина-Юниор» – «Крылья Советов»;

17:00. «АКМ Новомосковск» – «Реактор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 81 очком после 45 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 69 очков после 47 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.