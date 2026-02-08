Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Серавалли: «Вашингтон» рассматривает множество вариантов. Они хотели бы взорвать рынок

Серавалли: «Вашингтон» рассматривает множество вариантов. Они хотели бы взорвать рынок
Комментарии

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» продолжает поиск нападающего в топ-6. Ранее «Кэпиталз» пытались выменять Артемия Панарина у «Нью-Йорк Рейнджерс», но 34-летний форвард перешёл в «Лос-Анджелес Кингз».

«У них есть запас средств под потолком зарплат, много перспективных игроков и драфт-пики. Однако для «Вашингтона» важен не столько этот год. Конечно, они хотели бы попасть в плей-офф, но любые доступные таланты уровня топ-6 – это вопрос текущего сезона или следующего. Поэтому они рассматривают множество вариантов. Они хотели бы взорвать рынок», – приводит слова Серавалли RMNB со ссылкой на подкаст Oilers Now.

Единственным кандидатом, которого инсайдеры сейчас связывают с «Вашингтоном», является форвард «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру. 27-летний хоккеист в этом сезоне набрал 32 (13+19) очка в 47 матчах. Контракт Кайру с кэпхитом $ 8,125 млн рассчитан до 2031 года.

Материалы по теме
У Овечкина очередной крупный юбилей в НХЛ! А «Вашингтон» ещё борется за место в плей-офф
У Овечкина очередной крупный юбилей в НХЛ! А «Вашингтон» ещё борется за место в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android