Серавалли: «Вашингтон» рассматривает множество вариантов. Они хотели бы взорвать рынок

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» продолжает поиск нападающего в топ-6. Ранее «Кэпиталз» пытались выменять Артемия Панарина у «Нью-Йорк Рейнджерс», но 34-летний форвард перешёл в «Лос-Анджелес Кингз».

«У них есть запас средств под потолком зарплат, много перспективных игроков и драфт-пики. Однако для «Вашингтона» важен не столько этот год. Конечно, они хотели бы попасть в плей-офф, но любые доступные таланты уровня топ-6 – это вопрос текущего сезона или следующего. Поэтому они рассматривают множество вариантов. Они хотели бы взорвать рынок», – приводит слова Серавалли RMNB со ссылкой на подкаст Oilers Now.

Единственным кандидатом, которого инсайдеры сейчас связывают с «Вашингтоном», является форвард «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру. 27-летний хоккеист в этом сезоне набрал 32 (13+19) очка в 47 матчах. Контракт Кайру с кэпхитом $ 8,125 млн рассчитан до 2031 года.