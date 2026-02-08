Давыдов — о Матче звёзд КХЛ: в наше время звёздными праздниками были золотые ОИ и ЧМ

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов поделился мнением о Матче звёзд КХЛ, который проходит в Екатеринбурге.

– Виталий Семенович, следите за звёздными выходными в Екатеринбурге?

– Знаете, это событие – прежде всего для молодёжи и принимающей стороны. Я всё-таки отношусь к нему с юмором, как к баловству. Думаю, что примерно такие же слова вам скажет большинство ветеранов нашего хоккея.

– Не жалеете, что в ваше время таких праздников не было?

– (Смеётся). В наше время звёздные праздники были другие – золотые Олимпиады и чемпионаты мира. Но я допускаю, что для хоккеистов такие собрания, как в Екатеринбурге, тоже в плюс. Есть возможность повеселиться – и немного отдохнуть от рутины регулярного чемпионата, от постоянных матчей, – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.