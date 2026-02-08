Сборная Канады — главный претендент на золото ОИ-2026, по мнению авторов сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал основного претендента на победу в Олимпийских играх 2026 года. В голосовании приняли участие 19 авторов сайта. Им нужно было выбрать победителя предстоящего олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Главным претендентом назвали сборную Канады, которая получила девять голосов из 19. В тройку также вошли США (шесть голосов) и Швеция (четыре).

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Победителем предыдущего олимпийского турнира в Пекине в 2022 году стала сборная Финляндии. Сборная России по хоккею не примет участия в Олимпиаде из-за отстранения по политическим причинам.