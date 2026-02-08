Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Канады — главный претендент на золото ОИ-2026, по мнению авторов сайта НХЛ

Сборная Канады — главный претендент на золото ОИ-2026, по мнению авторов сайта НХЛ
Комментарии

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал основного претендента на победу в Олимпийских играх 2026 года. В голосовании приняли участие 19 авторов сайта. Им нужно было выбрать победителя предстоящего олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Главным претендентом назвали сборную Канады, которая получила девять голосов из 19. В тройку также вошли США (шесть голосов) и Швеция (четыре).

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Победителем предыдущего олимпийского турнира в Пекине в 2022 году стала сборная Финляндии. Сборная России по хоккею не примет участия в Олимпиаде из-за отстранения по политическим причинам.

Материалы по теме
Смотреть Олимпиаду без России — это не предательство
Смотреть Олимпиаду без России — это не предательство
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android