«Нью-Джерси» и Ламмикко расторгли контракт, форвард вернулся в «Цюрих»

30-летний финский форвард Юхо Ламмикко расторг контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» и перешёл в «Цюрих», подписав соглашение до лета 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба швейцарского клуба.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ нападающий провёл 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами при полезности «-2» и среднем игровом времени 9.52.

Ранее Ламмикко уже выступал за «Цюрих» три сезона, за это время он записал на свой счёт 176 игр с учётом плей-офф и набрал 131 (60+71) очко.

В НХЛ финн играл за «Флориду Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Юхо был выбран «Флоридой» в третьем раунде под общим 65-м номером на драфте НХЛ 2014 года.