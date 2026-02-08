Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нью-Джерси» и Ламмикко расторгли контракт, форвард вернулся в «Цюрих»

«Нью-Джерси» и Ламмикко расторгли контракт, форвард вернулся в «Цюрих»
Комментарии

30-летний финский форвард Юхо Ламмикко расторг контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» и перешёл в «Цюрих», подписав соглашение до лета 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба швейцарского клуба.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ нападающий провёл 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами при полезности «-2» и среднем игровом времени 9.52.

Ранее Ламмикко уже выступал за «Цюрих» три сезона, за это время он записал на свой счёт 176 игр с учётом плей-офф и набрал 131 (60+71) очко.

В НХЛ финн играл за «Флориду Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Юхо был выбран «Флоридой» в третьем раунде под общим 65-м номером на драфте НХЛ 2014 года.

Материалы по теме
Официально
«Сент-Луис» обменял 33-летнего форварда Бьюгстада в «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android