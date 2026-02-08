Скидки
«Флорида» отправила 10 игроков на ОИ-2026 — больше всех в НХЛ

Комментарии

«Флорида Пантерз» отправила больше всех хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года – 10 человек, по данным Sportsnet. Меньше всего представителей поехали на ОИ от «Калгари Флэймз» и «Чикаго Блэкхоукс» – по одному.

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Флорида» – 10 игроков.

2. «Миннесота Уайлд», «Вегас Голден Найтс», «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» – по девять.

3. «Колорадо Эвеланш» – восемь.

4. «Даллас Старз» и «Нью-Джерси Дэвилз» – по семь.

5. «Оттава Сенаторз» и «Ванкувер Кэнакс» — по шесть.

6. «Анахайм Дакс», «Каролина Харрикейнз», «Сент-Луис Блюз» и «Лос-Анджелес Кингз» — по пять.

7. «Детройт Ред Уингз», «Виннипег Джетс», «Монреаль Канадиенс», «Нэшвилл Предаторз», «Питтсбург Пингвинз», «Сан-Хосе Шаркс», «Юта Маммот» и «Сиэтл Кракен» — по четыре.

8. «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз» — по три.

9. «Баффало Сэйбрз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Айлендерс» — по два.

10. «Калгари» и «Чикаго» — по одному.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

