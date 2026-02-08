Панарин получит $ 20 млн в «Лос-Анджелесе» в качестве бонусов

Российский нападающий Артемий Панарин получит $ 20 млн в качестве бонусов по контракту с «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает PuckPedia. Сумма двухлетнего соглашения, рассчитанного до конца сезона-2027/2028, составляет $ 22 млн.

Выплаты бонусов распределены на две части: $ 11 млн в сезоне-2026/2027 и $ 9 млн в сезоне-2027/2028. Базовая зарплата Артемия составит $ 1 млн за каждый из двух следующих сезонов.

Контракт Панарина также включает полный запрет на обмен без согласия хоккеиста на протяжении всего срока действия контракта. По истечении соглашения в 2028 году форвард получит статус неограниченно свободного агента.