Хоккей

Алексей Ковалёв покинул штаб «Шанхайских Драконов», специалист проработал в клубе 42 дня

Алексей Ковалёв покинул штаб «Шанхайских Драконов», специалист проработал в клубе 42 дня
Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» и тренер Алексей Ковалёв расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды.

«Клуб благодарит специалиста за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Шанхайских Драконов».

Напомним, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли вошёл в тренерский штаб Жерара Галлана 28 декабря 2025 года. В январе канадец покинул пост главного тренера, команду возглавил Митч Лав.

52-летний специалист работал в «Куньлунь Ред Стар» ассистентом главного тренера (2018-2020, 2021-2022), а также главным тренером в сезоне-2020/2021. На Олимпиаде 2022 года в Пекине был старшим тренером сборной Китая. Последние два года входил в тренерский штаб «Спартака».

