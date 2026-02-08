Скидки
Давыдов — об ОИ-2026: без России турнир автоматически становится неполноценным

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов заявил, что олимпийский хоккейный турнир будет неполноценным без участия сборной России.

– К вопросу об Олимпиаде. В Милане открылись очередные Игры, смотрите их?
– Какие-то матчи обязательно посмотрю – с участием канадцев и американцев, ведущих европейских команд. Соперников надо изучать. Но никакого ажиотажа от этой хоккейной Олимпиады не жду. Это же надо было догадаться – запустить хоккейный турнир без сборной России. Он же автоматически становится неполноценным!

– Надо ли показывать хоккейный турнир на Россию?
– Я не знаю денежных вопросов, какие средства нужно за это «удовольствие» платить. Если умеренные, то Игры можно показать – хоккей всегда полезен для болельщиков, да и много хоккея никогда не бывает, – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

