«Самое главное — болельщикам нравится». Президент КХЛ Морозов — о Матче звёзд

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился своими впечатлениями от звёздного уикенда, который проходит в Екатеринбурге.

– Совпадает ли с вашими ожиданиями то, что вы видите на Матче звёзд КХЛ?

– Да, в первый день было интересно. Смотрели, как команды отреагируют, – вторая игра между Уралом и российскими звёздами была поживее, ребята были заряжены, старались. В первой игре иностранцы подошли больше как к шоу – замена вратаря, выбегали на лёд. Судьи сработали чётко, зафиксировали лишнего игрока, поставили буллит.

Самое главное – болельщикам нравится, мы получаем хорошие, позитивные отзывы о том, что происходило на трибунах. Большой плюс в том, что комфортная новая арена, где всем интересно побывать, походить, узнать её. Есть развлечения в фойе для болельщиков. Ждём второго дня, есть интрига, кто победит – молодёжь или более опытные ребята.

– Шипачёв сказал, что, если бы звёздный уикенд проводили в Минске, это было бы что-то с чем-то. Есть ли у лиги планы провести Матч звёзд в Беларуси?

– Как я уже говорил, у нас есть новые арены, которые открываются, где ещё не проходили Матчи звёзд. Также мы рассматриваем города, которые этого заслуживают и где есть комфортные условия для проведения такого масштабного мероприятия. Но я не исключаю, что желание регионов, где Матч звёзд уже проходил, будет сильнее, чем у тех, которые Матч звёзд ещё не принимали. И мы можем сделать выбор в их пользу.

– В каком статусе сейчас Омск – они хотят провести Матч звёзд?

– У нас был разговор. Чтобы провести такое масштабное мероприятие, необходима заинтересованность властей – как в Екатеринбурге вовлечённость губернатора Дениса Владимировича Паслера. Это дорогого стоит, это большая помощь. Поэтому нужен интерес принимающей стороны – региона, клуба, чтобы провести мероприятие на высоком уровне.

– Арену в Нижнем Новгороде потребуется сначала «обкатать»?

– Конечно, здесь всё зависит [от того], когда откроют арену. Были разные разговоры, но до плей-офф они точно не заедут на новую арену. Посмотрим, поговорим с регионом, хоккей там очень любят.

– Какой дедлайн? Когда нужно принять решение?

– Решение мы ежегодно принимаем в межсезонье. О том, что Матч звёзд пройдёт в Екатеринбурге, мы объявили в сентябре.

– «Торпедо» уже согласовало с лигой, что в сентябре они начнут тренировки на новой арене?

– Они планируют следующий сезон, который стартует в сентябре, начать на новой арене, — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.