Хоккей

Президент КХЛ Морозов оценил вероятность проведения Матча звёзд в Шанхае

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, возможно ли в ближайшее время провести Матч звёзд в Шанхае.

– Говорилось о вынесенных матчах КХЛ в Шанхае. Возможно ли провести там Матч звёзд?
– Сначала проведём вынесенные матчи в Китае, дальше клуб реализует наше общее желание и стремление перевезти туда команду, чтобы она проводила там домашние матчи. Вернёмся к этому вопросу после их переезда. Нам интересны новые места для представления нашего продукта.

– О матчах в Шанхае говорилось давно. С какими трудностями при подготовке столкнулись клуб и лига?
– Сложности выездных матчей – лига уже далеко ушла по размерам площадки, разметке, системам СТМ и «Видеогол». Та арена, на которой пройдут эти две игры, не оборудована под наш регламент. Поэтому нам придётся всё это туда привезти, установить и подготовить арену, чтобы она прошла по регламенту. Площадка чуть нестандартная, но мы на это готовы, чтобы провести там матч. Клубы мы об этом уведомили, все в равных условиях – будет честная спортивная борьба.

– Хотелось бы уточнить – арену готовит лига. Но если будет принято решение о переезде клуба, ему придётся готовить арену.
– Сейчас мы занимаемся этим совместно с клубом. А дальше, когда клуб планирует переехать, то, конечно, это ответственность клуба – полностью подготовить арену и сдать нам её по регламенту, — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

